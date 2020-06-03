AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ilçe kongreleri ve kamp tarihine ilişkin, "Ağustosta başlamak gibisinden bir değerlendirmemiz var. Bir model oluşturacağız, tabi kovid tedbirlerine uygun bir model oluşturacağız. Yani eskisi gibi bir model olmayacak ama onu gerçekleştireceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)
03.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:49

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ilçe kongreleri ve kamp tarihine ilişkin, "Ağustosta başlamak gibisinden bir değerlendirmemiz var. Bir model oluşturacağız, tabi kovid tedbirlerine uygun bir model oluşturacağız. Yani eskisi gibi bir model olmayacak ama onu gerçekleştireceğiz. Şu anda bir kamp takvimimiz yok." dedi.

Çelik, partisinin genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Barolardaki seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Çelik, bu konunun gündemlerinde olduğunu söyledi. Konuya ilişkin tartışmayı sonuçlandırmadıklarını anlatan Çelik, bu nedenle konunun TBMM'ye gelme takvimiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

Çelik, "Esası şudur; aşağıdaki demokratik çoğulculuğun yukarıya çıktıkça daraldığını, aşağıdaki demokratik meslek örgütü olma vasfının yönetimlerde bir ideolojik kamp haline geldiğini uzun zamandır görüyoruz. Dolayısıyla burada yazılan, çizilenlerin çoğunda olduğu gibi bozucu bir şey değil tam tersine o meslek örgütlerinin tabanlarındaki demokratik gücün, demokratik çeşitliliğin yönetimlere de nasıl yansıyabileceği konusundaki modelleri arkadaşlarımız tartışıyorlar." dedi.

Birden çok model olduğunu ifade eden Çelik, burada muhalefetin "sivil toplumu ele geçirmekten" bahsettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tam tersi bir şey söylüyoruz, aşağıda geniş bir irade söz konusuyken yukarıya gittikçe bunun tek tipleşmesi ve tekelci bir yönetim haline gelmesi, birer meslek örgütü hukuk konusunda, demokratik işler konusunda hassasiyet oluşturması gerekirken zaman zaman bazılarının yönetimlerin bir siyasi kamp gibi davranması karşısındaki rahatsızlıklar buralarla ilgili bir düzenlemeyi tabi gündeme getirmiştir. Düzenleme tabii ki demokratik olacaktır, o meslek örgütlerinin mesleki faaliyetlerini güçlendiren, hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyetlerine destek veren içerikler tartışılacaktır. Onun modellerini tartışmaya devam ediyoruz, şekillendiği zaman açıklarım."

Çelik, 18 ve 65 yaşa yönelik kısıtlamanın ne zaman biteceği ve düğünlerin yapılabilmesine imkan sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin soru üzerine, toplantıda bu konulara özel bir değerlendirme yapmadıkları karşılığını verdi.

Vatandaşların sıkıntılarını bildiklerini dile getiren Çelik, "Bütün bu tedbirler peyderpey açılırken bizim buradaki hassasiyetimiz onların hayatlarının, sağlıklarının korunmasıdır. Normalleşme süreci başladı, şu ilk etkileri görelim, muhakkak ilgili mekanizmalar bunu gündeme alacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı." dedi.

"Kamp takvimimiz yok"

AK Parti'nin kongre süreci ve kamp tarihine yönelik bir soru üzerine ise Çelik, parti olarak, 186-187 civarında ilçe kongresini tamamladıklarını, 780 civarında kongrenin beklediğini hatırlattı.

Çelik, "Ağustosta başlamak gibisinden bir değerlendirmemiz var. Bir model oluşturacağız, tabi kovid tedbirlerine uygun bir model oluşturacağız. Yani eskisi gibi bir model olmayacak ama onu gerçekleştireceğiz. Şu anda bir kamp takvimimiz yok, çünkü kampta çok sayıda arkadaşımız aileleri ile birlikte bir araya geliyor. Onu şu anda değerlendirmiyoruz." diye konuştu.

"Darbe iması tartışmaları"

"Darbe iması tartışmaları" ve CHP'nin kendisinin sözlerine yönelik eleştirileriyle ilgili bir soru üzerine AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu arkadaşlarla birisi kafa buluyor herhalde yani bizden kimden böyle bir bilgi alıyorlar. Ben 'CHP'ye dönük darbecilik eleştirisi yüzünden AK Parti içinde eleştirilmişim.' Ondan sonra 'Türkiye'nin darbe gündemi yoktur.' demişim. Yani ilkokul düzeyinde bir siyasi okur yazarlık bile dediğimin ne manaya geldiğini anlar." açıklamasında bulundu.

Çelik, şöyle devam etti:

"Birincisi ya bunlar uyduruyorlar. Benim söylediğim şeyler AK Parti'nin kurumsal görüşleridir. Ben burada kurumsal görüşleri ifade ediyorum. ya böyle birileri uydurup bunlara bilgi verdiğini şey yaparak manipüle ediyor bunları. Daha önce de olmuştu çeşitli konularda. Hatta ben dedim, 'mutfakta biri mi var, bu kadar manipülasyon nasıl olabiliyor?' diye. ya da birisi kafa buluyor. Bizim, 'Türkiye'nin darbe gündemi yoktur' dediğimiz onların darbeci sözlerini eleştirmemizden vazgeçtiğimiz gibi değerlendiriyorlar.

Diyoruz ki, Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur. Türk demokrasisi işlemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlü bir şekilde işlemektedir. Bütün bu süreçte işi gücü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uğraşanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, bütün bir küresel salgında hükümetler tek tek sarsılırken nasıl dayanıklı bir sınav verdiğini göstermiştir. Hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şöyle böyle diyorlar ama vatandaş söz konusuysa nasıl bir sınav verdiği, nasıl dayanıklı başarılı bir modelle bunu ortaya koyduğu görülmüştür."

Türkiye'de kurumların, demokratik yapının işlediğine dikkati çeken Çelik, "Yaptıkları şey hem meşru hükümete iftira atmaktır hem Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktır." diye konuştu.

"Siz iktidardan seçimde ya da başka yollarla gideceksiniz" sözünün, bir siyasetçi tarafından ne manaya geleceğinin çok iyi bilineceğine vurgu yapan Çelik, "bu darbeci sözlerin neden belli bir partiden geldiği" sorusunu yöneltti.

Kendilerinin, "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur" dediğinin altını çizen Ömer Çelik, "Ama CHP'de birilerinin darbecilik gündemi var. İki de bir darbeci sözler söylüyorlar. Biz onlara cevap verdiğimiz zaman diyorlar ki, 'biz darbeyi ne ile yapacağız, zabıtayla mı yapacağız?' Ben de size zaten 'darbe yapabilirsiniz' demiyorum, darbeci zihniyetten kendinizi bir türlü kurtaramıyorsunuz, sürekli olarak bu kışkırtmaları peşinde koşuyorsunuz." diye konuştu.

Muhalefetin kendilerini "suni darbe gündemi oluşturmakla" suçladığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Tartışmayı biz açmadık. Sizin arkadaşlarınız sistematik olarak bunları söyleyince dedik ki 'niye bu kadar darbeci sözler kullanıyorsunuz? Niye bu darbeci sözlerden uzak duramıyorsunuz?' Eski statükonun nimetlerinden bir türlü kendinizi arındıramadınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve toplumu açısından, milletimiz açısından bir darbe gündemi var mıdır? Yoktur. Sistem işlemektedir, demokrasi işlemektedir, hukuk devleti, laiklik, sosyal devlet demokratik prensipler temelindeki anayasa işin başındadır. Cumhurbaşkanımız ve hükümet işinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasiye bağlı olduğunu 15 Temmuz darbesindeki hainlere karşı duruşuyla göstermiştir.

Dolayısıyla Türkiye'nin kurumlarının, Türkiye'nin iktidar partisinin, Türkiye'nin büyük çoğunluğunun böyle bir gündemi yoktur. Ben CHP tabanının böyle bir gündemi olmadığını biliyorum. Onlar da Türkiye iyi yönetilsin, çocukları iyi yaşasın istiyorlar. Fakat CHP'nin yönetimindeki siyasetçilerin, yani geçmiş dönemden bir sürü örnek verdim. 'Bu ordu kağıttan kaplandır, darbe yapamaz hale gelmiştir' diyenler bunların milletvekilleri. O günden bugüne kadar söyledikleri bir sürü bir şey var. Bu sözlerden uzak duracaklarına daha demokratik bir yerde duracaklarına bunu söylüyorlar.

Söylediğimizde hiçbir çelişki yok. 'Türkiye'de darbe gündemi yoktur' diyoruz onlar kendilerini zaten yine eskisi gibi Türkiye'nin tamamı zannettikleri için kendilerine söylenen sözü Türkiye'ye söylemiş zannediyorlar. Açık ve net bir şekilde söylüyorum, CHP'deki bazılarının iki de bir darbecilik ima eden sözler söylemesi, demokrasimizi zehirleyen, siyasetimizi enfekte eden bir yaklaşımdır, bundan samimi bir şekilde uzak durmaları gerekir. Bu onların gündemi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, toplumumuzun, milletimizin darbe ile gündemi yoktur. Demokrasimiz sağlamdır önümüze bakmaya devam ediyoruz."

Ömer Çelik, ayrıca maske, temizlik ve sosyal mesafeye uyulması çağrısında da bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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