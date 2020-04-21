AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde Türkiye'nin kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını bildirdi.

21.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde Türkiye'nin kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını bildirdi.

Çelik, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin bu süreç içerisindeki dış yardımlarının güçlü şekilde konuşulduğunu belirten Çelik, "Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır." diye konuştu.

Bunun Türk milletinin, devletinin ihtiyacı olanın yanında yer alma geleneğinin tezahürü olduğunu ifade eden Çelik, aynı zamanda salgınla mücadelenin teknik bir boyutunu teşkil ettiğini söyledi.

Ulusal mücadelenin tek başına verilmesinin yetmeyeceğini, aynı zamanda tamamlayıcı şekilde diğer ülkelerin mücadelesine de katkıda bulunulması gerektiğini dile getiren Çelik, aksi takdirde sadece sınırları kapatarak bu salgından korunmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Çelik, bu çerçeveden bakıldığında Türkiye'nin kendi ulusal mücadelesinin tamamlayıcısı olarak uluslararası mücadeleye de katkı verdiğini, yardımların 44 civarında ülkeye ulaştığını bildirdi.

Yardımların Türkiye'nin küresel misyonunu da gösterdiğini ifade eden Çelik, diğer ülkelerin yardım gönderdiğine ilişkin örneklere rastlanmadığını anlattı.

"Bütün gücümüzle KKTC'nin yanındayız"

KKTC Cumhurbaşkanlığının Rum tarafından yardım istediğine dair bir tartışma yaşandığını aktaran Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güçtedir. KKTC'nin bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır. Koronayla mücadele konusunda Sayın Başbakan Tatar'ın da ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin bütün gücüyle yanındadır. KKTC'de bu mücadele konusunda eksik bir şeyin olması söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi ve insani ahlakla bağdaşmayan yalan haberler üretiliyor"

Bir yalan haber karaborsası kurulduğunu dile getiren Çelik, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığına dair siyasi ve insani ahlakla bağdaşmayan yalan haberler üretildiğini söyledi.

Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmak gibisinden bir kara zihniyete kim sahipse ancak o bu haberleri üretir. Bu haberlerin yayılması ve birilerinin bu haberlere referans vermesi son derece utanç vericidir. Mücadele azmini yıpratacak bu haberlere karşı da güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz." dedi.

Bu konudaki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Çelik, "Bu yalan haber karaborsasının çerçevesi olarak bazı yetkili arkadaşlarımızın itibar suikastlerine maruz bırakılmaya çalışıldığını, iftira atıldığını da görüyoruz. Bu zamanda bile enerjisini buna verenler kötülüğün timsali olarak maalesef görünür hale geliyorlar." diye konuştu.

Salgın izolasyon takip mekanizması projesinin güçlü sonuçlar verdiğini aktaran Çelik, bu kişilerin ve yakınlarının takip edilmesinin, onlara uyarılar gönderilmesinin mücadele gücünü daha da artırdığını dile getirdi.

Tedbirlere ne kadar uyulursa o kadar kısa zamanda normale dönüleceğini vurgulayan Çelik, Türkiye'de pandemi yükseliş eğrisinin yavaş yavaş yataya geçmeye başladığını, bunun tedbirlere uyulması sayesinde gerçekleştiğini bildirdi.

"Bayram sonrası normalleşmeyi konuşmaya başlayabiliriz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Artık bayram sonrasında normalleşmeyi konuşmaya başlayabileceğiz. Tabii kademe kademe olacaktır. Birden bire eski normal hayatımıza dönmeyeceğiz ama bunun gerçekleşip gerçekleşmemesi, hızlanıp hızlanmaması tamamen bizim tedbirlere uymamıza bağlıdır." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığının çeşitli anketler yaptırdığını, sık sık el yıkanması ya da sosyal izolasyona uyulması gibi tedbirlerde zaman geçtikçe bir gevşeme olduğunun tespit edildiğini belirten Çelik, "Dolayısıyla zamanın geçmesine bakmamak, kanıksamamak gerekiyor. En basitinden en zoruna kadar bu tedbirlere uymak zorundayız ve bu şekilde bu mücadeleyi vermek durumundayız. Böyle yaparsak bayram sonrası normalleşmeyi konuşmamız daha mümkün hale gelecektir." diye konuştu.

Sosyal medyada yaşlılara dönük insanlık dışı yaklaşımlar sergileyenlere karşı tedbirler alındığını, bu kişilerin tutuklandığını anlatan Çelik, yaşlıların hayatın bereketi olduğunu söyledi.

Ömer Çelik, "Evet eski normali yaşayamıyoruz, onlara sarılamıyoruz, ellerini öpemiyoruz ama onlarla uzaktan ilgilenip sağlıklarını korumak konusundaki hassasiyetimizi sürdürmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarının müthiş bir kahramanlık örneği gösterdiğini, Türkiye'nin bilim insanlarının kapasitesiyle, seviyesiyle, bilimsellik düzeyiyle gurur duyduklarını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık çalışanlarımızın hepsine müteşekkiriz. Böylesine bir fedakarlık, böylesine bir sahiplenme görülmemiştir. Bu çerçevede yüce Meclisin sağlıkta şiddet yasasını çıkarması, sağlık çalışanlarımıza bu şekilde de sahip çıkılması önemli olmuştur."

Çelik, jandarmanın, polisin, bekçinin kimsesizlere, yaşlılara nasıl ulaştıklarının da görüldüğünü, müthiş bir milli dayanışma içerisinde Vefa Sosyal Dayanışma gruplarının bir tarih yazdığına dikkati çekti.

Adını saydığı, sayamadığı pek çok grubun fedakarca görev yaptığını belirten Çelik, vatandaşa hizmet ulaştırmak, hayatın normal şekilde sürdürülmesini sağlamak için görev yapan tüm kesimlere teşekkür etti.

"Türkiye yeni dönemde geleceğe daha büyük şevkle bakacak"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Meclis'in 100'üncü yılının da kutlanacağını hatırlatan Çelik, şu bilgileri verdi:

"Türkiye yeni dönemde geleceğe daha büyük bir ümitle, daha büyük bir şevkle bakacak. Türkiye'nin dünyada temsil ettiği değerlerin ne kadar önemli olduğu ve yeni normale, korona sonrasında yeni dünyaya geçildiğinde, yeni geleceğin normaline geçtiğimizde Türkiye'nin şimdiye kadarki tezlerinin daha çok dikkate alınacağı, merkezi rol oynayacağı bir döneme geçeceğimiz de açıktır."

Ömer Çelik, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki özel oturuma katılmayacağını bildirdi.

Erdoğan'ın mesaisinin büyük bir kısmını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ayırdığını aktaran Çelik, özel oturumlarda partilerin grupları adına konuşma yapıldığını belirterek, Erdoğan'ın daha önceki oturumları locadan izlediğini anımsattı.

Ömer Çelik, Erdoğan'ın bu seneki özel oturumu bulunduğu yerden takip edeceğini bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan'da saat 21.00'de vatandaşları İstiklal Marşı okumaya davet ettiği çağrısını anımsatan Çelik, bu çağrıya uyularak balkonlardan bayrakların dalgalandırılacağını ifade etti.

Çelik, Şentop'un "TBMM'deki anma törenlerinde partilerden katılımın az olmasına, sosyal mesafenin korunması"na yönelik önerisinin de herkesin sağlığı için önemli olduğunu vurguladı. Ömer Çelik, 23 Nisan'da TBMM'de tebrikleşmenin gerçekleşmeyeceğini aktardı.

İnfaz düzenlemesi

İnfaz düzenlemesine yönelik kanunun CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınacağının belirtilmesi üzerine Çelik, CHP'nin kendi siyasi tarihi boyunca Yüksek Mahkemeye çok sayıda başvuru yaptığına değindi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu düzenleme iyi çalışıldı, sosyolojik, psikolojik tarafları, etkileri tartışıldı. Bu çerçevede düzenleme çıktı. Düzenlemeye verdiğimiz katkının doğru olduğunu değerlendiriyoruz. Hemen birisi bir suç işlediği zaman bu düzenlemenin neticesi gibi sunulmaya çalışılıyor. Örneğin, Salda Gölü vesilesiyle gündeme gelen belediye başkanının karşı karşıya kaldığı saldırıyla ilgili olarak da sözcüleri, sanki 'Cumhurbaşkanlığı makamı insanları azmettiriyor, böylesine sonuçlar çıkıyor' gibisinden son derece yanlış, hiçbir temeli olmayan aslında utanç duyulması gereken açıklama yaptı.

Aslında o kişinin aynı partiye mensup, fakat ahlaka mugayir işler yapan bir otel sahibi olduğu için belediye başkanının orayı kapatması neticesinde böylesine bir husumet içerisinde olduğu görüldü. O kişiye bile, ahlaka mugayir işleri yapıp da saldırıyı gerçekleştirenlere bile infaz düzenlemesinin neticesiymiş gibi yaklaşmaya çalışanlar oldu. Bunlar doğru değil."

Her kararın sosyolojik sonuçlarının olacağına işaret eden Çelik, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının bütün konuları takip ettiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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