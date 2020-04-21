AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İyiliğin üstüne, vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok, kişisel damga vurmaya gerek yok. Bütün imkanlar, devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır, milletindir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İyiliğin üstüne, vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok, kişisel damga vurmaya gerek yok. Bütün imkanlar, devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır, milletindir." dedi.

Çelik, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına diğer ülkelerden daha hazırlıklı yakalandığını söyleyen Çelik, "Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim ve diğer alanlarda gerçekleştirdiğimiz kamusal dönüşümler Türkiye'yi bu konularda son derece hazırlıklı hale getirmiştir. Sağlık konusundaki altyapımızın gücü, bu konuda gerçekleştirdiğimiz devrimler aynı şekilde İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar, ekonomi konusundaki hazırlıklarımız, tüm bunların kapasitesi bugün bu salgınla, bu krizle kapsamlı bir şekilde mücadele ettiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Sanayileşmiş ülkelerde sağlık politikalarının insan odaklı olmadığının görüldüğünü anlatan Çelik, bazı ülkelerde özellikle yaşlılara karşı gayrı insani yaklaşımlar sergilendiğini söyledi.

Başakşehir Şehir Hastanesinin bir bölümünün hizmete alındığını hatırlatan Çelik, "Başakşehir Şehir Hastanesinin hizmete alınmış olması bu salgına karşı mücadelemizi daha da güçlü hale getirecektir. Atatürk Havalimanı'nda, Sancaktepe'de yapılan hastaneler sadece pandemi hastanesi olarak kullanılamayacak kalıcı hastane olarak kullanılacak, 45 gün içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. Bütün bunlar gücümüzü daha da artıracaktır. Her şey vatandaşımızın sağlığının korunması içindir." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki vatandaşların salgın başladığından beri Türkiye'ye getirilmeye devam ettiğini hatırlatan Çelik, bu vatandaşların 71 ildeki 172 öğrenci yurdunda karantinada olmasını sağladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığının bu konuda son derece ilkesel bir uygulamaya imza attığını ifade eden Çelik, tüm gelen vatandaşların hiçbir istisna sağlanmadan karantina günlerini bu yurtlarda geçirdiğini bildirdi.

Çelik, "Buraları için yüksek bir kaynak hazırlanarak vatandaşlarımızın burada mümkün olduğu kadar konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlanmaya çalışıldı." dedi.

"Gurur duyacağımız bir tablo"

Ömer Çelik, 25 bin civarında vatandaşın da Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere Türkiye'ye dönmek istediği bilgisini vererek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurt dışındaki hiçbir vatandaşını mahsun ve mağdur bırakmamıştır, hiçbirini yalnız bırakmamıştır. Yurt dışından dönmek isteyen vatandaşlarımız için bütün imkanlar seferber edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, doğrudan Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda bir organizasyonla bu vatandaşlarımız da getirilecektir. Başka ülkelerdeki uygulamaları gördüğümüz zaman gurur duyacağımız bir tablodur bu." diye konuştu.

Salgın konusundaki ulusal koordinasyon meselesinin en önemli konulardan biri olduğuna işaret eden Çelik, bu ulusal koordinasyonu zayıflatacak birtakım tartışmalar yapıldığını dile getirdi.

Salgınla mücadele konusundaki uzmanların, mücadelenin merkezi bir planlama ve koordinasyonla yürütülmesi gerektiğini söylediklerini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, diğer ülkelerin de bunu yapmaya çalıştığını bildirdi.

Bunun yapılmaması halinde salgınla mücadele konusunda büyük bir zaafın ortaya çıkacağına işaret eden Çelik, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgelerin hepsinin bu hassasiyetler gözetilerek yapıldığını anımsattı.

"Kimsenin hizmet yapması engellenmiyor"

Bazı belediyelerin ekmek dağıtmasının, bazı belediyelerin de hizmet yapmasının engellendiğine yönelik haberleri hatırlatan Çelik, "Hiç kimsenin ekmek dağıtması, kimsenin hizmet yapması engellenmiyor. Burada söz konusu olan şudur, elindeki imkanı herkes illerde kurulmuş valinin başkanlığındaki Pandemi Kuruluna getirecek oradaki Vefa Sosyal Destek Grupları üzerinden bu imkanlar vatandaşlarımıza dağıtılacak. Valiler başkanlığında oluşturulan bu kurulların dışında hareket etmeye kalkıldığı andan itibaren bazı yerlere mükerrer hizmet giderken bazı vatandaşlarımız bu hizmetten mahrum kalır." şeklinde konuştu.

Koordinasyonun, merkezi bir planlamayla yapılmamasının salgınla mücadelenin doğasına aykırı bir iş olacağına dikkati çeken Ömer Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşımızın sağlığını korumak için, vatandaşımıza hizmetlerin doğru götürülmesi için, vatandaşımızı bu salgın afetinden bir an evvel kurtarmak için bu genelgelere uyulması vatandaş odaklı bir yaklaşımın gereğidir. Bunu yasakçılık gibi sunanlar maalesef vatandaşlarımıza doğru söylemiyorlar, maalesef bu bir yalan siyasetidir. Hiç kimse tutup da 'hizmet yaptım' diye bir perdenin üstüne Sahra Hastanesi yazmak gibisinden ya da ekmek götürüyorsa, ekmek götürme işlemine kendi partisinin siyasi damgasını vurmak gibisinden bir yaklaşım içerisinde olmamalıdır."

Bu süreçte önemli olanın vatandaşın ihtiyacının karşılanması olduğuna değinen Çelik, bu doğrultuda valilerin koordinasyonundaki kurullarla uyumlu çalışan, hizmetlerini Vefa Sosyal Destek Grupları üzerinden vatandaşa ulaştıran tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

"Devletin sahibi millettir"

Ömer Çelik, "Bu işin doğası gereği merkezi bir planlama ile yürütülmesi gereken bir konudur. Çok otoriteli bir mücadele dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değildir. Dolayısıyla kimsenin yapmak istediği bir hizmet, vatandaşa götürmek istediği bir yararlılık bir iyilik engelleniyor diye bir şey yoktur. İyiliğin üstüne, vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok, kişisel damga vurmaya gerek yok. Bütün imkanlar devletin belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır, milletindir, devletin sahibi millettir, belediyelerin sahibi millettir, bütçenin sahibi millettir. Bu memlekette ne varsa vatandaşımıza aittir." diye konuştu.

Salgın günlerinde en önemli konunun vatandaşlara bu hizmetin götürülmesi olduğunu vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yapılacağı mekanizmada şudur; valilerin başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grupları üzerinden bu yapılacaktır. Buna aykırı hangi belediye varsa, bizim partimiz dahil başka partiler dahil, buna aykırı davranan kim varsa bu engellenmektedir. Buna uygun davranan kim de varsa bu teşekkürle ve takdirle karşılanmaktadır. Dolayısıyla şimdiki zaman partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi."

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgelerin tamamen vatandaşa hizmeti etkili ve doğru şekilde ulaştırmak üzere planlanmış olduğuna işaret eden Çelik, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşa hizmet götürme konusunda herhangi bir yasak yoktur. Burada önemli olan valilerin başkanlığındaki kurulların koordinasyonunda partizanlık yapmadan ve Vefa Sosyal Destek Grupları üzerinden bunların götürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede hareket eden, bu kurumlara destek veren, Vefa Sosyal Destek Gruplarının faaliyetlerine destek veren hangi partiden olursa olsun bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bunun dışına çıkıp da sırf propaganda yapmak için, sırf partizanlık yapmak için 'yaptığım hizmet engelleniyor' gibisinden açıklama yapanları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bugünler herkesin vicdanıyla, siyasi ahlakıyla yargılanacağı, etiketleneceği günlerdir. Hepimiz vatandaşımızdan yana olalım, tek bir vatandaşımız incinmesin ve onların ihtiyaçları karşılansın."

(Sürecek)

Kaynak: AA