AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
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Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkeler arası dayanışmaya ilişkin, "NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır.

21.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkeler arası dayanışmaya ilişkin, "NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır." dedi.

Çelik, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kurul gündeminin yoğun olduğunu belirten Çelik, iç ve dış politikadaki gelişmeler ve sosyal yansımaları değerlendirdiklerini söyledi.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, bunun vatandaşlara yansıması ve sonuçlarının değerlendirilmesiyle ilgili kapsamlı bir sunumun yapıldığını bildiren Çelik, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde Sağlık Bakanlığımızın şimdiye kadar yürüttüğü faaliyetler, aldığı tedbirler, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum ve değerlendirmesi yapıldı. Tabii İçişleri Bakanlığımızın şimdiye kadar aldığı tedbirler, yayımladığı genelgeler, sahadaki durumun ne olduğunu, Vefa Sosyal Destek Gruplarının faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiği, bundan sonra nasıl gerçekleşeceği, önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalabileceğimiz birtakım konular, bu konulara yönelik ne tür tedbirler alınabileceğine dair yaklaşımlar hepsi topluca değerlendirildi. Toplantımız bu çerçevede devam etmektedir."

"Korona günleri kurulan düzenin sona erdiğinin işareti olacak"

Bütün dünyada son derece karmaşık ve bütün kabulleri sarsabilecek bir gündemin yaşandığını ifade eden Çelik, "Hayatın normal kodları olarak bildiğimiz her şeyde köklü değişiklikler oldu. En basitinden 'pozitif' kavramı değişti. Eskiden pozitif dediğimizde olumlu bir şey anlamına geliyordu ama şimdi 'test pozitif' çıktı dediğimiz zaman bu olumlu bir manaya gelmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavürüs salgını konusunda "2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar yaşanılan en büyük küresel kriz" olduğu tespitini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Geçmişte 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin sona erdiğine dair yorumlar yapılıyordu ama anlaşılan o ki 'bu düzen ne zaman bitti?' diye ileride bir yorum yapıldığı zaman korona günleri bunun için tarih olarak verilecek. Yani bütün kurumların işlevlerinin sarsıldığı, her şeyin sorgulandığı, uluslararası kurumların büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalıp büyük çoğunlukla da bunu başarıyla veremediği bir süreç olarak yer alacak. Dolayısıyla bu korona günleri, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin belki de sona erdiğinin bir işareti olarak anılacak."

Uluslararası kurumlar tartışılmaya başlandı

Çelik, koronavirüs salgınıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların tartışılmaya başladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri İtalya ve İspanya, Avrupa Birliği'nin kendilerine yardım etmediğini söyleyerek büyük bir itiraz süreci başlattı. AB Komisyonu Başkanı, bunu 'yardım götürmek de geç kaldık' diyerek kabul etti. En çarpıcı olanı da Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde birbirinin sağlık malzemelerine el koyma, çalma şeklindeki birtakım tavırların ortaya çıkmasıydı. Dolayısıyla efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablo görüldü."

"Tek örnek ülkenin Türkiye olduğu görüldü"

NATO Genel Sekreteri'nin, NATO dayanışması bağlamında gösterebildiği tek örneğin Türkiye'nin yaptığı yardımlardır olduğuna dikkati çeken Çelik, konuşmasına söyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün bu tabloda ortaya koydu doğru tutum, bundan sonrasında da çok tartışılacaktır. Bu koronavirüs salgını öncesinde küreselleşmeden bahsedilirken daha çok serbest ticaret üzerinden bahsediliyordu. Birisi 'küreselleşmeye karşıyım' dediğinde serbest ticarete karşı olmak gibi bir yaklaşım üretmiş oluyordu. Bir başkası 'küreselleşmeden yanayım' dediğinde serbest ticaretten yana bir tavır ortaya koymuş oluyordu. Bugün artık küreselleşmeden bahsedildiğinde, sağlık alanındaki dayanışmadan bahsedilecek... Salgına karşı ulusal mücadelenin tamamlayıcısı küresel mücadeledir. Bu konuda da tek örnek olarak ortaya çıkan ülkenin Türkiye olduğu bir kere daha görülmüştür. Bu açıdan da ülkemizle gurur duymamız gerekir."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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