Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

ANKARA AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre sonrasında yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde ilk toplantısını yapan MKYK'da yeni görevler belirlendi. Yeni belirlenen görevlere göre, AK Parti Genel Başkanvekilliklerine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirilirken, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı Özlem Zengin, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Genel Sekreter Fatih Şahin, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir inan olarak belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı