AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki Seçim Kavgası) Emniyet ve Savcılık Ortak Bir Çalışmayla...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki Seçim Kavgası) Emniyet ve Savcılık Ortak Bir Çalışmayla...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır."

Kaynak: AA
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