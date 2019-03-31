AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, lütfen bu şekilde, böyle çatışma çıkaracak kavga ya da benzeri olaylara sebebiyet verecek olaylardan uzak duralım. Herhangi bir şekilde bugüne daha fazla acı karışmasını istemiyoruz."

Kaynak: AA