AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."

28.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:10
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Sözcüsü : " ( ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."

Kaynak: AA
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