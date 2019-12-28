AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."
28.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:10
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."
Kaynak: AA