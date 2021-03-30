AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz.

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil, siyasi ahlaka savaş açmaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef... - Haberler
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