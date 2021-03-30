AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil, siyasi ahlaka savaş açmaktır" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı