AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağız
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

06.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Sözcüsü , eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.


Çelik, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek; Başbuğ'un açıklamalarını ilişkin, "Yarın, arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz, geçiştirilecek bir mesele olarak da görmüyoruz" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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