AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağız

06.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



Çelik, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek; Başbuğ'un açıklamalarını ilişkin, "Yarın, arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz, geçiştirilecek bir mesele olarak da görmüyoruz" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle