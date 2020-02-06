AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Çelik, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek; Başbuğ'un açıklamalarını ilişkin, "Yarın, arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz, geçiştirilecek bir mesele olarak da görmüyoruz" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle