AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül paylaşımı Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül paylaşımı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül paylaşımı Açıklaması
12.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:26

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz, darbe vatan hainliğidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40'ncı yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Her darbenin vatana ihanet, gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmanın da vatan hainliği olduğunu belirten Çelik, "Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir. Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gasbettiler. Darbeciler her cümlede 'vatan için' diyerek her adımda 'vatana ihanet' ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Hukuksuz vatanseverliğin olmayacağına işaret eden Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Hukuk dışı vatanseverlik, darbecilerin en süslü yalanıdır. 12 Eylül, katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz, darbe vatan hainliğidir. Milletine silah doğrultandan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur. Bu ihanetin son hamlesi 15 Temmuz'da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar. Darbecilik, millete düşmanlıktır. Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır."

Kaynak: AA

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