AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz." - ANKARA

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