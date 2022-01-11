AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz." - ANKARA
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi
Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor
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