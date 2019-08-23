AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Güvenli Bölge muhakkak suretle Türkiye'nin kontrolünde olmalıdır"
AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
23.08.2019 17:28
AK Parti MKYK Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Kaynak: AA