AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi: (2)

28.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:28

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız, bu sektörlerde bu çalışmaların yapılması talimatını verirken bir kısmı 'Yapamayız' diyor, bir kısmı hemen 'Dünyada bunların çok iyisi varken niye biz yapıyoruz?' diyor. Bu yerli otomobil meselesinde de görüldüğü gibi, Türkiye'nin Otomobili dünyadaki örneklerinin çok ilerisinde, baştan elektrikli. Kendi sınıfında çok daha ileri standartlarda işler yapabiliriz. Bu, bir örnek." açıklamasında bulundu.

Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, kentteki sağanak nedeniyle yaşanan taşkınlara değindi.

Vatandaşlara ilk andan itibaren gerekli desteğin sunulduğunu belirten Çelik, "Bugün itibarıyla bu felaketten mağdur olan vatandaşlarımızın hesaplarına hükümetlerimiz tarafından gönderilen paralar yatırılmıştır." dedi.

Çelik, ilk andan itibaren basiretli davranılarak can kaybı yaşanmadan sağanak ve selin atlatıldığını dile getirerek, yaralıların da taburcu edildiğini söyledi.

"Halen yapılması gereken işler var." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla da çok sayıda yatak, kanepe, gıda, barınma malzemesi dağıtıldı. Bugün Adana'da tekrar bir dağıtım gerçekleştiriliyor. Bundan sonrasında böyle bir felaketin tekrar etmemesi için alacağımız tedbirleri de dün koordinasyon toplantısı yaparak belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki tüm konu maddelerini yakından takip ediyorlar. Talimatları oldu, ilgili bakanlıklara da açık talimatlar verdiler. İnşallah bu yaraları saracağız. Devletimiz, hükümetimiz güçlüdür."

Çelik, iş adamları ve hayırseverlerin de vatandaşlara destek sunduğunu belirtti.

"Türkiye'nin Otomobili, dünyadaki örneklerinin çok ilerisinde"

Dün, yerli otomobilin tanıtımıyla tarihi bir gün yaşandığını anımsatan Çelik, bugün Avrupa'nın önemli gazetelerinin de bunun haberine geniş yer verdiklerini söyledi.

Çelik, yerli otomobilin güzel bir mottoyla tanıtıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Lige Yolculuk' diye güzel bir mottoyla tanıtıldı. Evet, yeni bir lige doğru gidiliyor. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği gibi, 'Devrim' arabasını yaptığımızda bu proje sabote edilmişti. Bir müddet gidip daha sonra durmuştu. Eğer o süreç devam etseydi bugün Türkiye, dünyanın otomotivdeki önemli oyuncularından bir tanesi olacaktı. O sabote edildiği gibi, daha sonra Türkiye, uçak üretimi yaptığı zamanlarda Kayseri'de ve diğer alanlarda sabote edildi. Eğer o süreçler devam etseydi bugün Türkiye, havacılıkta da büyük oyunculardan olacaktı.

Cumhurbaşkanımız, bu sektörlerde bu çalışmaların yapılması talimatını verirken bir kısmı 'Yapamayız' diyor, bir kısmı hemen 'Dünyada bunların çok iyisi varken niye biz yapıyoruz?' diyor. Bu yerli otomobil meselesinde de görüldüğü gibi, Türkiye'nin Otomobili dünyadaki örneklerinin çok ilerisinde, baştan elektrikli. Kendi sınıfında çok daha ileri standartlarda işler yapabiliriz. Bu, bir örnek."

Savunma sanayisindeki yerli üretime de dikkati çeken Çelik, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin her alandaki yerli ve milli üretim standartlarını yükseltmesi, AK Parti hükümetlerinin ülkemize getirdiği en büyük kazanımlardandır. Dünyanın takdir ettiği işlerin, içeride bazı çevrelerce takdir edilmemesi de bizim için olağandır." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin yeni ligde en büyük oyunculardan olmak için vatandaşların desteğiyle ilerlediklerini kaydetti.

Öte yandan, Ömer Çelik, kentteki sağanakta zarar gören konfeksiyon fabrikasını da ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

(Bitti)

Kaynak: AA