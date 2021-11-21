AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haber imiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV'lerde yayınlanıyor." - ANKARA

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