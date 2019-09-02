AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Doğu Akdeniz) AB mahalle dayanışması içerisinde"
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve...
02.09.2019 19:46
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.
Kaynak: AA