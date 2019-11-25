25.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamını karıştırmak son derece tehlikelidir. CHP Genel Başkanı yalan haber zincirini sahiplendi. Cumhurbaşkanından özür dilemelidir. CHP'ye destek veren vatandaşlarımız da bundan üzüntü duymaktadırlar. Bu komplonun merkezi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezini göstermektedir. Cumhurbaşkanlığını hedef göstermek bazı şeyleri örtbas etmek içindir. Burada büyük bir ahlak sorunu ortaya çıkmıştır. Bu son derece tehlikeli bir şeydir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA