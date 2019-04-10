AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Büyük bir seçmen kitlesinin olduğu İstanbul'da seçimde berraklık sağlanması gerekiyor. Arkadaşlarımız tüm ilçelerde yeniden sayım talebinde bulundu. Ancak YSK kabul etmedi. Bunun reddedilmiş olması insanların kafasındaki şüpheyi kaldırmadı. Kaos büyüdü. Arzumuz sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA