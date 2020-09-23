Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,... Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla, kıskançlıkla sahip çıkmak ve başka ülkelerin de buna sahip çıkmasını sağlamaktır"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla, kıskançlıkla sahip çıkmak ve başka ülkelerin de buna sahip çıkmasını sağlamaktır" Kaynak: İhlas Haber Ajansı