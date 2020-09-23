Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,...
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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,...

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla, kıskançlıkla sahip çıkmak ve başka ülkelerin de buna sahip çıkmasını sağlamaktır"

23.09.2020 03:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 03:48

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla, kıskançlıkla sahip çıkmak ve başka ülkelerin de buna sahip çıkmasını sağlamaktır"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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