AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Arakanlı Müslümanların Sistematik Katliamlarla Karşı Karşıya Kalması...
IHAAW151055-SIY/27-08-2018 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Arakanlı Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalması tüm uluslararası kurumların gözleri önünde devam ediyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Arakanlı Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalması tüm uluslararası kurumların gözleri önünde devam ediyor. Uluslararası kurumların bu katliamları durduracak bir mekanizma üretmemesi katilleri cesaretlendiriyor." 27.08.2018 15: 10: 55 TSI
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