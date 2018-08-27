AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Arakanlı Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalması tüm uluslararası kurumların gözleri önünde devam ediyor. Uluslararası kurumların bu katliamları durduracak bir mekanizma üretmemesi katilleri cesaretlendiriyor." 27.08.2018 15: 10: 55 TSI

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