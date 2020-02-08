AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıttı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir.

08.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

Sözcüsü , "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıttı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Türkü'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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