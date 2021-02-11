AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Belediyesini ziyaret etti
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Belediyesini ziyaret etti

11.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:57
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e ziyarette bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e ziyarette bulundu.

Çelik, ziyaretinde Kocaispir'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ilçede önemli hizmetler gerçekleştirildiğini söyledi.

Kocaispir'in göreve gelmesinden sonra Yüreğir'de çok önemli projelere şahit olduklarını belirten Çelik, "Başkanımız bir yandan gerçekten Yüreğir'i dönüştürecek, Adana'ya katkı sağlayacak projeleri yaparken bir yandan da hepinizin takip ettiği gibi sahadan hiç ayrılmıyor, sürekli sokaklarda, mahallelerde. Belediye Başkanımızı özellikle pandemi döneminde yaptığı faaliyetler, vatandaşımızı yalnız bırakmayan tutumu sebebiyle tebrik ediyorum çünkü gerçekten devletimiz her alanda büyük bir sahiplenmeyle vatandaşımızı bu pandeminin etkilerinden korurken belediye başkanlarımızın gayretleri bunları tamamlayan, vatandaşımıza olan sahiplenmeyi daha ileri götüren bir tablo ortaya çıkardı." diye konuştu.

Çelik, Yüreğir'de güzel işler yapıldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat zaman zaman Türkiye'nin bazı yerlerinde olduğu gibi salgının aşırı yükseldiği tablolarla da karşı karşıya kaldık. Bu da tabii hem belediye faaliyetleri bakımından hem belediyemizin üzerine yüklenen yük bakımından büyük bir sıkıntı oluşturdu zaman zaman. Ama Yüreğir Belediye Başkanımız Fatih Bey ve ekibi bu süreci büyük bir dirayetle yönettiler. Hiçbir zaman sahadan çekilmediler, vatandaşlarımıza çok güçlü bir şekilde sahip çıktılar. Dolayısıyla arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, doktorlarımızın, sağlık ekiplerimizin yaptığı çalışmaları kolaylaştıran, onların büyük fedakarlıklarına katkı sağlayan, gerek gıda zincirinin aksamaması konusunda gerekse temizlik, hijyen konusunda, maske ulaştırılması konusunda son derece gayretli çalışmalar yaptılar. Onun için özellikle o zor dönemler, sıkıntılı dönemlerde gösterdikleri performans açısından tebrik ediyorum."

Kocaispir de göreve geldiği günden bu yana verilen desteklerden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çelik, Kocaispir ve diğer ilgililerle basına kapalı toplantı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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