AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, taziye ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve beraberindekilerle, bir süre önce eşi vefat eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a taziyelerini iletmek üzere belediye binasına gitti. Çelik, burada görüştüğü Akay'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Ömer Çelik, bir süre önce annesi vefat eden AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mert Leventkanlı'ya ve hayatını kaybeden Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinin ardından Çelik, yeni binasına taşınan AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığına geçerek burada Başkan Mustafa Özkan ile görüştü, partililerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin