AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocuklarla futbol oynadı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da parkta futbol oynayan çocuklara eşlik etti.

Çelik, beraberindekilerle Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta yürüyüş yapıp vatandaşlarla selamlaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevredekilerin taleplerini de dinleyen Çelik, sosyal mesafe kuralına uyarak bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çelik, parkta futbol oynayan çocukların yanına gidip onlarla bir süre sohbet etti. Çocukların "maç yapma" teklifini geri çevirmeyip onlara eşlik eden Çelik, bir süre futbol oynadı. Çelik, daha sonra çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Çocuklarla futbol oynadığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan Çelik, "Adana sokaklarında çok iyi futbolcular yetişir. Adana'da kardeşlik ve mücadele ruhu çocuklukta başlar. Adana'nın ruhu budur. Çocuklar çok kötü yendi bizi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı