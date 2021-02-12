AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocuklarla futbol oynadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocuklarla futbol oynadı

12.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da parkta futbol oynayan çocuklara eşlik etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da parkta futbol oynayan çocuklara eşlik etti.

Çelik, beraberindekilerle Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta yürüyüş yapıp vatandaşlarla selamlaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevredekilerin taleplerini de dinleyen Çelik, sosyal mesafe kuralına uyarak bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çelik, parkta futbol oynayan çocukların yanına gidip onlarla bir süre sohbet etti. Çocukların "maç yapma" teklifini geri çevirmeyip onlara eşlik eden Çelik, bir süre futbol oynadı. Çelik, daha sonra çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Çocuklarla futbol oynadığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan Çelik, "Adana sokaklarında çok iyi futbolcular yetişir. Adana'da kardeşlik ve mücadele ruhu çocuklukta başlar. Adana'nın ruhu budur. Çocuklar çok kötü yendi bizi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocuklarla futbol oynadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocuklarla futbol oynadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocuklarla futbol oynadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocuklarla futbol oynadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Çeşme Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocuklarla futbol oynadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:22:19. #1.15#
title