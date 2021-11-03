AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "3 Kasım 2002'de Türkiye'de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye'nin siyasi,... - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "3 Kasım 2002'de Türkiye'de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye'nin siyasi,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "3 Kasım 2002'de Türkiye'de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye'nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "3 Kasım 2002'de Türkiye'de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye'nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ile milletimize dönük her türlü vesayet tuzağı, demokrasimize dönük her türlü siyasi suikast ve Cumhuriyetimizi hedef alan tüm yıkım siyasetleri bertaraf edilmiştir." - ANKARA

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