AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "CHP, 24 Haziran sonrasında tutumunu hiçbir şekilde değiştirmeden dilini, üslubunu değiştirmeden eski alışkanlığı ve eski maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor"

-"CHP sanırım algı olarak da söylem olarak da hakareti zeka olarak, iftirayı özgürlük olarak, terör seviciliği vatanseverlik zanneden, millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren, kazanamadığı her seçimi şaibeli, yönetmedikleri her kurumu da gayri meşru gören anlayışına devam ediyor"

-"Yine CHP sözcüsünün açıklamalarına baktığımızda, açıklamasının bir yerinde diyor ki "Dolar OHAL ilan edilmeden önce 2,90'dı, şimdi 4,90. Enflasyon iki katına çıktı." Bunun sorumlusu olarak OHAL'i gören, 15 Temmuz'u yok sayan, işgal girişiminden sonra Türkiye'nin kendi güvenliğiyle ilgili, kendi iç güvenliğiyle ilgili aldığı tedbirleri gereksiz gören ve AK Parti karşıtlığı üzerinden adeta terör örgütlerinin destekçisi durumuna gelmiş bir görüntü arz ediyorlar"

-"OHAL sonrası yapılan hem bölgesel güvenliğe ilişkin, hem Türkiye'nin sınır güvenliğine, FETÖ ile mücadeleye ilişkin yaptığı düzenlemeler konusunda CHP'den zaten biz olumlu yaklaşım beklemiyoruz. İfade ettiği bir çok şeye de cevap verme gereği duymuyoruz"

-"Şimdi önümüzde büyük kongre var. İl başkanlıkları ya da belediye başkanlıklarıyla ilgili değil daha çok genel merkez MKYK'sına ilişkin. Tabi AK Parti'nin bir geleneğidir yenilenme. Bu bayrak yarışıdır bizim. AK Parti yeni arkadaşlara alan açılacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir"

-(Bedelli askerlik) "21 gün olarak konuşuldu. Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Şu değiştirildi, üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak"

-"Şuanda AB üstünde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Bu durum da bizi son derece rahatsız etmiştir. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki"

-"Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken bu tür bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki entegrasyon açılımının altında bir asimilasyon yatmaktadır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.