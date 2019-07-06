AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı Sistemininde tıkanıklıklar varsa çalışma yapılabilir

AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı Sistemininde tıkanıklıklar varsa çalışma yapılabilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemininde, çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılacağı konusunda bir çalışma yapılacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı Sistemininde tıkanıklıklar varsa çalışma yapılabilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemininde 'çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılacağı konusunda' bir çalışma yapılacağını söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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