AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz.