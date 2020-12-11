AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB...

11.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:09
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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