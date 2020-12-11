AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB...
11.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:09
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı