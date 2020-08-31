AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.
31.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:41
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İHA