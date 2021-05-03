AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap