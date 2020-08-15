AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir.
15.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:45
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz." - ANKARA
Kaynak: İHA