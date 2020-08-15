AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz." - ANKARA

Kaynak: İHA