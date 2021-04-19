AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz.