AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe