AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı...

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı...
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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