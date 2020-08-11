AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir." - ANKARA Kaynak: İHA