AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye'den daha güvenilir...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye'den daha güvenilir...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

01.09.2020 20:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:11

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: (Yunanistan) Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye'den daha güvenilir bir muhatap yoktur."

Çelik: "(Doğu Akdeniz) Fransızların oraya Rafale uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs'la tatbikat yaparak elde edeceği hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasinin sonucu Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır."

Çelik: "Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Yunanistan) Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye'den daha güvenilir...

Kaynak: AA

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