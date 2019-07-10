AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur."

Kaynak: AA
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