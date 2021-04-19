AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz. Onları...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz. Onları...

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Yunanistan) Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz. Onları...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz. Onları kurtarın, sonra diğer meseleler hakkında konuşmaya çalışın.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz. Onları kurtarın, sonra diğer meseleler hakkında konuşmaya çalışın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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