AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerekir. AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olması kabul edilemez."
18.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:01
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerekir. AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olması kabul edilemez." - ANKARA
Kaynak: İHA