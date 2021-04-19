AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve Avrupa Birliği maalesef bunun karşısında susuyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe