AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler...

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler...
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve Avrupa Birliği maalesef bunun karşısında susuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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