AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.(6)
Çelik: "Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır."

Kaynak: AA
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