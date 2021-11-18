AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye'ye iftira... - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye'ye iftira...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye'ye iftira attı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor." - ANKARA

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