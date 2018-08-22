AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunan Yargısı Darbecileri Himaye Eden Skandal Bir Karara Daha İmza Atmış...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu" dedi. - ANKARA