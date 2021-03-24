AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni MYK listesini açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün gerçekleştirilen AK Parti 7'inci Olağan Büyük Kongre sonrası oluşturulan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesini açıkladı. Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş Genel Başkanvekili olurken, MYK'ya 4 yeni isim daha dahil oldu.

AK Parti Merez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 7'inci Olağan Büyük Kongre'nin adından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, partinin vitrini olacak MYK da belirlendi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, belirlenen MYK listesini düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

'SAYAN KAYA GİTTİ, ZENGİN GELDİ'Çelik'in açıkladığı listeye göre; Genel Başkanvekili sayısı 2'ye çıkarıldı. Mevcut Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Binali Yıldırım da Genel Başkanvekili oldu. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya MYK dışında kalırken, yerine TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin geldi. Zengin'den boşalan TBMM Grup Başkanvekilliği'ne Mahir Ünal getirilirken, TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un yerine de Mustafa Elitaş getirildi. Ar-Ge Başkanlığı görevinden Hamza Dağ alınarak yerine Mustafa Şen getirilirken, yeni oluşturulan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Ömer İleri geldi.Ömer Çelik'in açıkladığı MYK listesi şu şekilde: Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala,Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu,Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Genel Sekreter Fatih Şahin, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan,Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir,Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan.'AK PARTİ DÜNYA MARKASIDIR'MYK'yı açıklamasının ardından değerlendirmelerde de bulunan Çelik, 7'nci AK Parti Olağan Kongresi'ni demokrasi şöleni olarak icra ettiklerini belirtti. Siyasi partilerin millet için olduğunu kaydeden Çelik, "AK Parti kendini millet varlığına adamış partidir, iktidar olmak için siyasi parti olarak faaliyet göstermiştir. Millet taleplerini devlete yansıtmak için misyon üstlenen partidir. Millet tarafından kurulmuş milletin talepleri doğrultusunda siyasi hayatını yürüten dünya markasıdır" dedi.'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz. Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu" diye konuştu.'ENSTRÜMANLARIN DEĞİŞMESİ BU HEDEFTEN AYRILINDIĞI ANLAMINA GELMİYOR'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ve çekilme şekline yönelik eleştirilere cevap veren Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Usulüne ilişkin bir problem yok. Hukukçu arkadaşlarımız bunu açıkladı. Ayrıca burada önemli olan Türkiye, egemen bir ülke olarak bu hakkını kullandı. Hepimizin odaklanması gereken konu kadınların kazanımların nasıl artacağıdır. Daha çok ne yapacağımız konusudur. Kadınların kazanımlarının artması, kadının şiddetin önlenmesi ahlaki zorunluluktur. Hükümet tarafından farklı enstrümanlarla yapılabilir. Enstrümanların değişmesi bu hedeften ve bu haktan ayrılındığı anlamına gelmiyor. Burada çok netiz, kim ne derse desin kadın haklarını savunuyoruz. Ahlaki zorunluluk olarak görüyoruz, bunun altını çiziyoruz, pozitif ayrımcılığın altını çiziyoruz. Çünkü sistematik olarak geri bırakılmış, şiddetle karşı karşıya kalmış, kazanımları ellerinden alınmış kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamak dengeyi bozan bir mesele değildir. Tam tersine bu kavramlar, kadınların görkemli mücadelesi sayesinde elde edilmiştir. Kadınların görkemli mücadelesi bir insanlık mücadelesidir. Kadınlar insan, hepimiz insanoğluyuz. Birçok çeşitli eleştiriler var, bir kısmının iyi niyetli olduğunu biliyoruz. 'Kayba mı uğranır' gibisinden yaklaşımlar okuyoruz, iyi niyetli eleştirilere saygı duyuyoruz. Yapıcı eleştiri, yol gösterir pek çok tartışma neticesinde bu şekilde sonuç kadın haklarından vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Kadın haklarından taviz vermek, kadına şiddetle mücadelede üzerimize düşen bir şey var ve bunu yapmıyorsak bu ahlaki haktan ayrılmak anlamına gelir."'DEMOKRASİSİNİN KIRILGANLIĞININ GÖSTERGESİ'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Türkiye seçimlerimize müdahale etmesin" açıklamalarını da değerlendiren Çelik, "Fransız Başkanı Macron'un Cumhurbaşkanımız ile yaptığı son görüşme son derece olumlu geçmişti. Bir takım sorunların paranteze alınması olumlu gündeme odaklanılması şeklinde güçlü duruş sergilenmişti. Hepimiz Macron'un çizgisini korumasını arzu ederiz. Yapıcı açıklama ile uyum içinde olmayan yaklaşımdır. Seçimlere müdahale ile ilgili bir devlet başka bir devleti suçluyorsa ortaya somut kanıt sunsun. 'Böyle değerlendiriyorum' gibi yaklaşımın diplomatik dilde karşılığı yoktur. Seçimlere müdahale açıklaması kendi seçim sisteminin, demokrasisinin kırılganlığının, zayıflığının göstergesidir" diye konuştu.

Öte yandan, MKYK üyeleri, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında partide düzenlenen akşam yemeğinde de bir araya geldi.

Haber- Kamera: Buğra OLAÇ-Muhammed BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ