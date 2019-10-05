AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak"

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

05.10.2019 20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."

Kaynak: AA
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