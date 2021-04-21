AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti

AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş'u tebrik etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş'u tebrik etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok tebrik ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Sayın Derya Yanık'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Sayın Vedat Bilgin'e, Ticaret Bakanlığı'na atanan Sayın Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den '128 milyar buharlaştı' iddialarına yanıt
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Bülent Uygun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 03:08:57. #1.15#

title