AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş'u tebrik etti.