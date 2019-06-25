AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni askerlik sistemi) Büyük bir reform gerçekleşti"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni askerlik sistemi) Büyük bir reform gerçekleşti"

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.(9)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et