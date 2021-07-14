AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni anayasa) Çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni anayasa) Çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni anayasa) Çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu