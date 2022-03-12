AK Parti Sözcüsü Çelik, Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na düzenlenen saldırıyı lanetledi - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na düzenlenen saldırıyı lanetledi

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na düzenlenen saldırıyı lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki Sana Türk Şehitlik Anıtı'na Husi unsurlarınca yapılan saldırıyı lanetledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki Sana Türk Şehitlik Anıtı'na Husi unsurlarınca yapılan saldırıyı lanetledi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Yemen'in başkenti Sana'da Türk Şehitlik Anıtı'na karşı Husi milisleri tarafından gerçekleştirilen barbarca saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye- Yemen arasındaki tarihi dostluğu hedef alan bu alçaklığın failleri derhal yakalanmalı ve cezalandırılmalıdır. Yemen'de şehit olan Mehmetçiğimizin hatırasını silmeye hiçbir örgütün nefesi yetmez. Kardeş Yemen halkının her zaman yanındayız. Yemen halkı bu saygısızlığa gereken cevabı verecektir. Allah, aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad olsun."

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Ömer Çelik, AK Parti, Yemen, Türk, Güncel, Haberler

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