AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir.
13.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik."
Kaynak: AA