AK Parti Sözcüsü Çelik vefatının 23. yılında Barış Manço'yu andı - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik vefatının 23. yılında Barış Manço'yu andı

AA, Mümin Altaş - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik vefatının 23. yılında Barış Manço'yu andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanatçı Barış Manço'yu vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanatçı Barış Manço'yu vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Biraz Adana, Kozan, biraz başka yerler… Bu memleketin unutulmaz sanatçısı, buradan dünyaya seslenen Barış Manço'yu vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Hayatı ve eserleri örnek olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

AA / Mümin Altaş - Politika

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